Опрыскали капусту чудо-раствором - клопов ветром сдуло: урожай попрет вмиг

На дачных участках заводятся много вредителей и если с ними не бороться, то осенью вы можете остаться без урожая. Капусту, например, едят клопы. Насекомые селятся на листьях и портят их.

Но есть быстрый способ решить проблему. Нарвите один килограмм полыни, мелко измельчите и залейте четырьмя литрами кипятка. Дайте настояться одни сутки.

Далее процедите полученную смесь и разбавьте с 10 литрами воды, добавьте 50 грамм натертого хозяйственного мыла и опрыскайте листья капусты.

Клопы ненавидят этот запах, вредителей тут же сдует ветром.

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