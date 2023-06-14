Если на томатах фитофтора и листья зачахли — измените полив: вы сами испортили растения

Томаты. Фото: Global Look Press

Помидоры могут сгореть при неверном уходе.

Если вы будете поливать утром или днем томаты методом дождевания (на листья сверху), то близок час, когда вы погубите свои культуры.

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Во время жары или просто яркого солнца капли дождя срабатывают как линзы. Листья на помидорах обжигаются, портятся, скукоживаются. Они становятся отличной средой для развития фитофторы и прочих заболеваний.

Чтобы этого не произошло, поливайте томаты только под корень и выбирайте время, когда нет яркого солнца

Источник: дзен-канал Tochka.by

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