Если на томатах фитофтора и листья зачахли — измените полив: вы сами испортили растения

Если вы будете поливать утром или днем томаты методом дождевания (на листья сверху), то близок час, когда вы погубите свои культуры.
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Во время жары или просто яркого солнца капли дождя срабатывают как линзы. Листья на помидорах обжигаются, портятся, скукоживаются. Они становятся отличной средой для развития фитофторы и прочих заболеваний.
Чтобы этого не произошло, поливайте томаты только под корень и выбирайте время, когда нет яркого солнца
Источник: дзен-канал Tochka.by