Почему на плодовых деревьях нужно прикреплять прищепки: будет урожай, какого не видели

Дерево. Фото: соцсети

Крона сформируется прочной и сильной.

Формировать крону плодовых деревьев нужно практически сразу после посадки. Пока деревья тоненькие и молодые это легко сделать при помощи прищепок.

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Закрепите их под углом в 90 градусов над ветками, чтобы они стали развиваться ровно в параллель с землей. В этом случае кроны деревьев станут мощными, а на ветках образуется много листьев, веток и плодов.

Урожайность у так деревьев будет удивительной! Когда ветки закрепятся в нужном положении, снимите прищепки.

Источник: Telegram-канал «Цветы и растения».

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