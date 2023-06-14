Почему на плодовых деревьях нужно прикреплять прищепки: будет урожай, какого не видели

Закрепите их под углом в 90 градусов над ветками, чтобы они стали развиваться ровно в параллель с землей. В этом случае кроны деревьев станут мощными, а на ветках образуется много листьев, веток и плодов.

Урожайность у так деревьев будет удивительной! Когда ветки закрепятся в нужном положении, снимите прищепки.

Источник: Telegram-канал «Цветы и растения».