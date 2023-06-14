Раскидайте на грядке с морковью в июне: увидите, какой крупной она вырастет — и муха исчезнет

Если на грядках с морковью внести в междурядья в июне нужные удобрения, то вы получите роскошный урожай, крупные и сочные корнеплоды.

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Эта подкормка будет подпитывать на протяжении всего цикла роста морковь, разрыхлить землю, благотворно скажется на росте корнеплода.

Подкормку сделаем из трех ингредиентов: горчичного жмыха, азофоски и древесной золы.

Жмых прекрасно рыхлит землю, насыщает ее азотом и другими жизненно необходимыми для растений веществами, кроме того, отпугивает морковную муху.

Азофоска насыщает почву фосфором, калием и азотом. Зола даст моркови целый комплекс из макро- и микроэлементов, за счет чего корнеплоды растут крупными и сладкими.