Доллар сегодня опять взлетел на торгах: цифры поразили даже экспертов — люди толпятся у касс

Курс доллара утром 14 июня вновь подскочил на торгах, дойдя до цифры в 84,52 рубля, евро торговался тоже с повышением – за 91,2 рубля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Эти показатели превзошли ожидания финансовых аналитиков. Например, Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global прогнозировала курс доллара в 82-84,5 рубля, евро – 89-91 рубль.

«Сейчас факторов для укрепления рубля не прослеживается, поэтому тенденция к ослаблению рубля будет сохраняться», – сказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Источник: 1prime.ru