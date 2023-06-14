У розы или гортензии пожелтели листья? Убойная подкормка мгновенно оживит цветы — рассказываем

Если листья ваших роз или гортензии стали желтеть по краю, а потом изменили цвет и все пластины, значит, растениям не хватает магния. Обычно при этой проблеме вначале желтеют нижние, старые листья, а потом уже желтизна поднимается вверх.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Чтобы оживить цветы, возьмите 20 граммов сульфата магния, можно использовать магнезию из аптеки. Растворите в 10 литрах воды.