У розы или гортензии пожелтели листья? Убойная подкормка мгновенно оживит цветы — рассказываем

Если листья ваших роз или гортензии стали желтеть по краю, а потом изменили цвет и все пластины, значит, растениям не хватает магния. Обычно при этой проблеме вначале желтеют нижние, старые листья, а потом уже желтизна поднимается вверх.
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Чтобы оживить цветы, возьмите 20 граммов сульфата магния, можно использовать магнезию из аптеки. Растворите в 10 литрах воды.
Этим составом опрыскайте по оборотной стороне листьев, и его же пролейте под корень.
Источник: Telegram-канал «Все в сад. Дача. Сад. Огород»