Осторожно, мошенники! Как пенсионерам не стать жертвой преступников

Стало известно, что в последнее время мошенники выбрали в качестве своей цели пенсионеров с детьми и другими родственниками.
Если раньше злоумышленники предпочитали одиноких пожилых людей, то сейчас критерии выбора жертвы изменились.
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«Например, на днях в Амурской области 77-летнему пенсионеру позвонили на мобильный телефон, женский голос сказал, что это дочь пожилого человека. Женщина рассказала, что случайно совершила ДТП и теперь нужны деньги, чтобы уладить вопрос с пострадавшими», – рассказал эксперт в беседе с primpress.ru.
К слову, пенсионер встретил курьера, который якобы должен был передать деньги его дочери. Чуть позже муж наследницы пострадавшего сообщил пенсионеру правду. Мужчина объяснил, что с его женой все хорошо. И она не попадала в ДТП. Вот только пожилой человек уже успел передать деньги мошенникам.
Напомним, ранее пенсионерам дали возможность добираться до Черного моря льготным путем.