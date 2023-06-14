Осторожно, мошенники! Как пенсионерам не стать жертвой преступников

Стало известно, что в последнее время мошенники выбрали в качестве своей цели пенсионеров с детьми и другими родственниками.

Если раньше злоумышленники предпочитали одиноких пожилых людей, то сейчас критерии выбора жертвы изменились.

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