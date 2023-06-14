От 23 до 150 тысяч рублей: кому положены новые меры поддержки от государства

Стало известно, кто из россиян может претендовать на выплату в 30 тысяч рублей.

Финансовый эксперт Валерий Попов отметил, что на такую помощь от государства могут рассчитывать взявшие на воспитание детей из детдома.

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