От 23 до 150 тысяч рублей: кому положены новые меры поддержки от государства

Стало известно, кто из россиян может претендовать на выплату в 30 тысяч рублей.
Финансовый эксперт Валерий Попов отметил, что на такую помощь от государства могут рассчитывать взявшие на воспитание детей из детдома.
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«На федеральном уровне выплата составляет 23 тысячи рублей. Но если ребенку больше восьми лет или усыновляются брат с сестрой, сумма увеличивается более чем до 150 тысяч», – рассказал Попов в беседе с primpress.ru.
К слову, в Московской области единовременно за упомянутое выделяют 30 тысяч рублей. Выплаты должны раздавать с 13 июня текущего года.
Напомним, ранее стало известно о новых льготах для пенсионеров.