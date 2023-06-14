Эфирные масла в помощь: как легко вывести моль

Каждая хозяйка знает, что моль способна нанести значительный вред одежде и вызвать множество хлопот. Но существует простой и действенный способ борьбы с этим неприятным насекомым. Чтобы сохранить шубу и шерстяные изделия в идеальном состоянии, достаточно применить народный рецепт.

Будет нужен ватный диск и несколько капель лавандового, гвоздичного, мятного и чайного дерева масла.

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Важно распределить масло на ватном диске и поместить его в шкаф, чтобы навсегда избавиться от моли. Одного диска хватает на один квадратный метр. Если у вас нет полного набора масел, можно использовать хотя бы два. Кроме того, этот метод придает одежде приятный аромат. Об этом рассказали в dzen.ru.