Рекордный курс доллара вывел из себя россиян: давление со стороны стало невыносимым — реальные цифры

Последние торги на Мосбирже закончились рекордными показателями для доллара.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Американская валюта торговалась за 84,3 рубля. Выше 84 рублей доллар стоил последний раз 4 апреля 2022 года. Заговорили о возможном обвале рубля.

«Среди основных причин давления на рубль — отставание динамики притока валютной выручки от спроса на инвалюту со стороны импортеров и ухудшение баланса счета текущих операций. Это вместе с увеличенными бюджетными расходами и острой геополитикой толкает курсы инвалют вверх против рубля», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Александр Бахтин из «БКС Мир инвестиций».

В ближайшее время, считают эксперты, доллар будет стоит 84,5 рубля. Вероятно увеличение до 85 рублей. Также аналитики не исключают, что американская валюта протестирует цифру в 87 рублей. Но в этот момент, вероятнее всего, вмешается правительство РФ и повлияет на ситуацию.

Источник: 1prime.ru