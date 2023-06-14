Специалист объяснила, почему взлетели цены на топливо для автомобилей

Бензин. Фото: Global Look Press 

Кандидат экономических наук Мария Долгова рассказала об изменених цен на топливо.

Стало известно, стоимость бензина АИ-95 увеличилась на 1,2%. 

Цена стала иной по сравнению с декабрем прошлого года. Эксперт объяснила, почему так произошло и чего ждать от цен на бензин в будущем.

Эксперт заявила, что новая цена на бензин связана с увеличением биржевых цен.

«В мае цена установила два рекорда: 24 мая она достигла 61 816 рублей за тонну, а 31 мая – 62 074 рубля за тонну. Это было связано с началом периода ремонтов на НПЗ и началом сезонного роста спроса», – отметила Мария Долгова.

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Также влияет увеличение экспортной пошлины на нефть с 1 июня 2023 года.

 «Существенного влияния на уровень цен эта мера не окажет. Основными факторами, определяющими их динамику, являются уровень инфляции, повышенная налоговая нагрузка на отрасль, соотношение спроса и предложения. Также необходимо напомнить, что ситуацию с ценами на нефтепродукты отслеживает ФАС», – добавила эксперт в беседе с vnimanie.pro.

Напомним, ранее стало известно, за что автомобилисты могут получить очередной штраф.

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