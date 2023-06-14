Специалист объяснила, почему взлетели цены на топливо для автомобилей

Стало известно, стоимость бензина АИ-95 увеличилась на 1,2%.

Цена стала иной по сравнению с декабрем прошлого года. Эксперт объяснила, почему так произошло и чего ждать от цен на бензин в будущем.

Эксперт заявила, что новая цена на бензин связана с увеличением биржевых цен.

«В мае цена установила два рекорда: 24 мая она достигла 61 816 рублей за тонну, а 31 мая – 62 074 рубля за тонну. Это было связано с началом периода ремонтов на НПЗ и началом сезонного роста спроса», – отметила Мария Долгова.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Также влияет увеличение экспортной пошлины на нефть с 1 июня 2023 года.