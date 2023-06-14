Сосед закопал старые гвозди в саду: такого мощного урожая нигде не видели

Чтобы увеличить плодоношение косточковых деревьев, вкопайте в приствольном круге что-нибудь железное. Это может быть стружка, старые гвозди, болты и так далее. К косточковым, напомним, относятся вишня, черешня, слива, абрикос, персик, алыча и прочие культуры с косточкой.

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Также стимулирует плодоношение обычная известка, которая богата кальцием (он необходим для формирования косточки).