Сосед закопал старые гвозди в саду: такого мощного урожая нигде не видели

Чтобы увеличить плодоношение косточковых деревьев, вкопайте в приствольном круге что-нибудь железное. Это может быть стружка, старые гвозди, болты и так далее. К косточковым, напомним, относятся вишня, черешня, слива, абрикос, персик, алыча и прочие культуры с косточкой.
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Также стимулирует плодоношение обычная известка, которая богата кальцием (он необходим для формирования косточки).
Смешайте известь наполовину с глиной и побелите стволы косточковых деревьев густо. Это увеличит урожайность и поможет культурам в жару: кора не растрескается, влага не будет потеряна.
Также известь можно внести в виде подкормки. Бросьте ее столовую ложку в ведро воды. Поливайте раз в месяц.