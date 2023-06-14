Спасет огурцы и другие культуры в вашем огороде – обратите внимание на соду

Многие дачники используют пищевую соду для борьбы с мучнистой росой на огурцах и других культурах. Это прекрасный помощник на огороде, который эффективно борется с этим заболеванием.

Чтобы провести профилактику мучнистой росы, необходимо растворить чайную ложку соды и столько же растительного масла в литре теплой воды.

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Затем добавить такой же объем жидкого мыла и хорошо перемешать. Получившимся раствором нужно опрыскивать все культуры раз в неделю. Особенно важно обработать тыквенные культуры, которые подвержены грибковому заболеванию в дождливое лето. Об этом рассказали в ogorodnik.info.