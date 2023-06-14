«Нечего на кухне с бабами тусоваться»: Анастасия Решетова боится гнева Тимати из-за неправильного воспитания сына

Бизнесвумен Анастасия Решетова заявила, что ее бывший возлюбленный может рассердиться из-за перемен в жизни их общего сына Ратмира.

Напомним, что модель и шоумен не живут вместе, но воспитывают общего сына. Мальчик чаще проводит время с мамой, так как живет вместе с ней. Но иногда Ратмир надолго уезжает в путешествия с папой или просто гуляет и играет с ним в Москве.

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Пока мальчик с отцом, он проявляет больше мужских черт. А с мамой Ратмир может быть нежным и милым. Последнее не нравится Тимати.