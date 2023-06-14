«Нечего на кухне с бабами тусоваться»: Анастасия Решетова боится гнева Тимати из-за неправильного воспитания сына

Бизнесвумен Анастасия Решетова заявила, что ее бывший возлюбленный может рассердиться из-за перемен в жизни их общего сына Ратмира.
Напомним, что модель и шоумен не живут вместе, но воспитывают общего сына. Мальчик чаще проводит время с мамой, так как живет вместе с ней. Но иногда Ратмир надолго уезжает в путешествия с папой или просто гуляет и играет с ним в Москве.
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Пока мальчик с отцом, он проявляет больше мужских черт. А с мамой Ратмир может быть нежным и милым. Последнее не нравится Тимати.
«Мой внимательный, добрый и любящий мальчик. Что за невероятное счастье – слышать слова любви и заботы от своего чада. Даже только ради этого стоит жить», – написала о Ратмире его мама.
В последнее время Ратмир помогает родительнице и ее подругам на кухне. Вот только Решетова переживает, что отец мальчика не одобрит такие увлечения сына.
«Сейчас, наверное, папа скажет: «Пора на борьбу ему. Нечего на кухне с бабами тусоваться»», – написала свои опасения Решетова в личном микроблоге.