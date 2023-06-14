Простой метод сделать ресницы как с обложки – понадобится только тушь

Стало известно, как добиться эффекта распахнутого взгляда при помощи обычной туши.

Накрасить ресницы без лишних заморочек легко. При этом не нужно использовать накладные ресницы, которые в жару вызывают неудобства. А еще не придется мучаться с рассыпчатой пудрой, оставляющей следы на всем туалетном столике.

Достигнуть потрясающего результата можно простым изменением техники нанесения туши. Этот лайфхак настолько прост, что справится любая красавица.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Необходимо вытянуть веко в сторону, как при процессе создания эффекта лисьих глаз. Далее стоит перемещать щеточку справа налево и слева направо. Это выполняется перпендикулярно направлению роста ресниц. Затем тушь наносят привычными движениями на ресницы. Об этом способе рассказали в thevoicemag.ru.