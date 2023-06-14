Простой метод сделать ресницы как с обложки – понадобится только тушь

Ресницы. Фото: Global Look Press 

Так удлинить волоски сможет даже школьница.

Стало известно, как добиться эффекта распахнутого взгляда при помощи обычной туши.

Накрасить ресницы без лишних заморочек легко. При этом не нужно использовать накладные ресницы, которые в жару вызывают неудобства. А еще не придется мучаться с рассыпчатой пудрой, оставляющей следы на всем туалетном столике.

Достигнуть потрясающего результата можно простым изменением техники нанесения туши. Этот лайфхак настолько прост, что справится любая красавица.

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Необходимо вытянуть веко в сторону, как при процессе создания эффекта лисьих глаз. Далее стоит перемещать щеточку справа налево и слева направо. Это выполняется перпендикулярно направлению роста ресниц. Затем тушь наносят привычными движениями на ресницы. Об этом способе рассказали в thevoicemag.ru.

Напомним, ранее эксперты рассказали о новом трендовом маникюре.

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