Когда нюд надоел: сделайте в качестве альтернативы маникюр-шампанское

В последнее время все больше девушек и женщин выбирает маникюр в спокойных тонах. Некоторые и вовсе прибегают к полупрозрачному и прозрачному цветам.

Вот только такая палитра может быстро наскучить. Чтобы разнообразить маникюр, но при этом не прибегать к «кричащим» цветам, специалисты советуют остановиться на блестках.

Обработку ногтей с прозрачным покрытием и блестками одновременно называют маникюром-шампанское.

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К слову, такой маникюр стал настоящим трендом в этом сезоне. Летом он будет идеальным дополнением к любому образу. Это покрытие станет ноткой освежающего игристого в жаркий день. Об этом рассказали thevoicemag.ru.