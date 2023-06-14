«Производительность труда в России гораздо ниже»: эксперт рассказала, какая судьба ждет четырехдневную рабочую неделю

Работа. Фото: Global Look Press 

Сертифицированный финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова поделилась важной информацией.

Стало известно, что будет с рабочей неделей для россиян.

Мечты о четырехдневной рабочей неделе станут реальностью при одном условии. Для экономики страны важна высокая производительность. Эксперт отметила низкую производительность труда в России даже при пятидневной рабочей неделе.

«Чтобы такое нововведение не ударило по экономике, нужно повышать производительность. На самом деле, она не зависит напрямую от того, сколько рабочих дней в неделе. Намного важнее эффективность исполнения профессиональных обязанностей со стороны сотрудников», – заявила эксперт.

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«Один из вариантов решения – введение KPI и сменный режима труда. На сегодняшний день даже при пятидневной рабочей неделе производительность труда в России гораздо ниже, чем в странах, где пошли на такой эксперимент», – добавила Волкова в беседе с vnimanie.pro.

Чтобы не нанести серьезный урон ВВП, нововведение не будет распространяться на добывающую промышленность, а также пищевое и сельское хозяйство. 

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