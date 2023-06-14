Справится даже самый ленивый дачник: какие цветы не потребуют сложного ухода

За этими растениями сможет ухаживать даже самый ленивый садовод.
Если у вас ограниченное время для ухода за садом, вы можете посадить это растение. Так как за ним практически не нужно ухаживать. Эта культура не требует постоянного полива, подкормок и укрытия зимой. Также она отлично растет и развивается самостоятельно.
Речь идет об аюге. Это растение является отличной почвопокровной культурой. Она прекрасно адаптируется к разным условиям и может расти как в полной тени, так и на солнце. В мае-июне она усыпается сине-фиолетовыми или пурпурными цветами.
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Еще одним хорошим вариантом для тенистых участков является многолетняя анемона. Это растение очень неприхотливо в уходе и идеально подходит для начинающих садоводов.
Для жарких мест можно посадить гипсофилу, которая имеет разные сорта с белыми и розовыми цветами, а также махровой формой цветов. Это многолетнее растение создаст пышные кусты и украсит любой участок. Об этом сообщается в канале GardenLife на Дзене.
Напомним, ранее дачникам рассказали, как уберечь растения на участке от заморозков.