Лекарства могут подорожать почти на четверть – владельцы фармацевтических компаний обеспокоены

Цены на лекарства в России могут вырасти. Причиной этому станут ограничения маркетинговых бонусов аптек.

Об этом предупредили представители Альянса фармацевтических ассоциаций. Депутаты фракции «Справедливая Россия – За правду» предложили ограничить размер платы за услуги по продвижению лекарственных препаратов с 30% до 5%.

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Они уверены, что это приведет к снижению цен. Однако, по мнению ассоциаций, это приведет к сокращению прибыли и повышению цен на лекарства вне перечня жизненно необходимых на 20%. Также могут закрыться некоторые аптеки.

К слову, фармацевтическая отрасль использует маркетинговые бюджеты, чтобы сдерживать рост цен для россиян. Об этом рассказали в vedomosti.ru.