Жара до 30 градусов: какая погода ждет москвичей уже на этой неделе

Стало известно, что россиян вновь ожидает жаркая погода.
Эксперт рассказал, в какой день в июне можно ощутить по-настоящему теплое лето.
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Михаил Леус заявил, что в Москве и Московской области будет до +30 градусов тепла. Такой температуры в этом году еще не было.
К слову, июнь в среднем показывает отставание от климатической нормы на четыре градуса. Однако уже в эту среду в Москве ожидается до +25 тепла, в четверг – до +28.
В пятницу в Московской области будет до +30 градусов, а в самой столице в субботу столбики термометров дойдут до отметки в +29 градусов тепла. Об этом синоптик рассказал в vm.ru.
Напомним, ранее эксперты рассказали, как бороться с комарами в теплое время года.