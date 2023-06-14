Жара до 30 градусов: какая погода ждет москвичей уже на этой неделе

Стало известно, что россиян вновь ожидает жаркая погода.

Эксперт рассказал, в какой день в июне можно ощутить по-настоящему теплое лето.

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Михаил Леус заявил, что в Москве и Московской области будет до +30 градусов тепла. Такой температуры в этом году еще не было.

К слову, июнь в среднем показывает отставание от климатической нормы на четыре градуса. Однако уже в эту среду в Москве ожидается до +25 тепла, в четверг – до +28.

В пятницу в Московской области будет до +30 градусов, а в самой столице в субботу столбики термометров дойдут до отметки в +29 градусов тепла. Об этом синоптик рассказал в vm.ru.