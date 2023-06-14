Судьба туалетной бумаги: эксперт рассказала, что станет с ценами в магазинах из-за санкций

Стало известно, что будет с рынком бытовой химии и средств личной гигиены в России после ухода шведской компании Essity.
Напомним, на прошлой неделе поставщик туалетной бумагу Zewa, прокладок Libresse и других предметов личной гигиены перестал сотрудничать с Россией.
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Россияне обеспокоены данной ситуацией. Однако повода для переживаний нет.
«Право управления производственными мощностями переходит российским акционерам, деятельность предприятия будет продолжаться, то есть на предложение туалетной бумаги эта сделка не окажет влияния», – рассказала Казанцева в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее эксперт рассказала, как вернуть прежний вид нижнему белью.