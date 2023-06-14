Судьба туалетной бумаги: эксперт рассказала, что станет с ценами в магазинах из-за санкций

Стало известно, что будет с рынком бытовой химии и средств личной гигиены в России после ухода шведской компании Essity.

Напомним, на прошлой неделе поставщик туалетной бумагу Zewa, прокладок Libresse и других предметов личной гигиены перестал сотрудничать с Россией.

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Россияне обеспокоены данной ситуацией. Однако повода для переживаний нет.