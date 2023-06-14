«Высокие каблуки и туфли на платформе»: стилист рассказала, как одеваться женщинам за сорок

Стало известно, какую одежду стоит носить женщинам старше 40 лет.
Стилист рекомендовала подбирать к образам правильные аксессуары и обувь. Тогда лук будет молодить свою обладательницу.
«Аксессуары могут быть отличным дополнением, но если они не подходят к вашему стилю или фигуре, то они могут сделать вас старше. Также стоит избегать аксессуаров, которые выглядят слишком дешево или некачественно», – отметила стилист.
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«Высокие каблуки и туфли на платформе, например, могут быть неудобными и добавить вам лишних лет. Лучше выбирать обувь на невысоком каблуке или совсем без него, которая будет подчеркивать вашу женственность», – добавила эксперт в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее стилист назвала самую трендовую обувь на лето.