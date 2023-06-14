Не только для семей с детьми: аналитик раскрыла, какая льготная ипотека самая выгодная в 2023 году

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«Учитывая, что 7,5 % — это ключевая ставка ЦБ, то все что меньше — уже льгота. Также у нас есть 7% ставка на новостройки, есть 6% для семей с детьми и есть 2% на дальневосточную ипотеку, а также на новые территории. Есть еще ипотека выгодная для айтишников, около 6%. Я слышала, что в правительстве разрабатывается ипотека для молодых семей, но ее условия мне не известны.

Конечно, теоретически нужно развивать это направление. Недавно Эльвира Набиулина сказала, что нужно отходить от общей льготной ипотеки, переходя на адресную помощь. Она будет ориентировать на молодые семьи или для на тех, кто работает на оборонных предприятиях, а еще на молодых ученых. Список профессии будет расширяться», – пояснила эксперт.