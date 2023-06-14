Июнь принесет проблемы: астролог Савельева назвала три знака зодиака, которым не избежать бурных ссор в семье

Водолей

Вторая и третья декада не столь безоблачны, и зададут тем больше жару, чем больше требований к любимым людям у вас появится. Лучше снизить ожидания, тогда не придется с треском падать с небес на землю. Ну, и если возникают какие-то семейные конфликты, не торопитесь стоять на своем.

То, что сейчас вызывает бурные ссоры, через пару месяцев вообще перестанет быть актуальным. Так что не драматизируйте.

Скорпион

Пораженческие настроения в отношениях не покидают. Вас, при малейших разногласиях кажется, что легче поставить точку, чем что-то наладить.

Здесь хочется напомнить, что к глубоким отношениям нельзя прийти без кризисов, ведь два человека - это две отдельные вселенные.

Лев

Медовый месяц продолжается, а если вы еще не ощутили улучшения в ваших отношениях, значит, нужно найти то, что будет интересно обоим: Взяться за новый сериал, найти новую компанию. Короче говоря, общие впечатления будут способствовать сближению.

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«Во второй и третьей декаде возможно некое противостояние. Не идите к своим целям напролом, иначе набьете много шишек. По возможности учитывайте интересы родственников, особенно партнера. Неосторожное слово, брошенное в середине месяца, к концу месяца может создать вам врага. Лучше тратьте излишки энергии на домашние или дачные дела, которые будут все еще интересны на протяжении месяца. А интеллектуальные споры в соц. сетях лучше всего использовать, как повод для знакомства», – добавила астролог.

Справка Teleprogramma.pro:

Анна Савельева – астролог.