Перегружать барабан стиральной машинки нельзя ни в коем случае: важный нюанс, о котором обычно молчат

Перегружать барабан стиральной машинки опасно в силу ряда причин. Чтобы этого не случилось, внимательно изучите рекомендации производителей. Как правило, в машинку можно загружать не более 5-6 килограммов белья.

Если сомневаетесь - взвесьте. Но ни в коем случае не перегружайте барабан, набивая его до отказа грязными вещами.

Перегруз барабана опасен по нескольким причинам.

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