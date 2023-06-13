Перегружать барабан стиральной машинки нельзя ни в коем случае: важный нюанс, о котором обычно молчат

Перегружать барабан стиральной машинки опасно в силу ряда причин. Чтобы этого не случилось, внимательно изучите рекомендации производителей. Как правило, в машинку можно загружать не более 5-6 килограммов белья.
Если сомневаетесь - взвесьте. Но ни в коем случае не перегружайте барабан, набивая его до отказа грязными вещами.
Перегруз барабана опасен по нескольким причинам.
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Перегруз барабана - это повышенная нагрузка на амортизаторы, а значит, их быстрый износ. В целом, постоянно перегружаемая стиральная машинка может быстро выйти из строя.
Перегруз приводит еще и к неэффективной стирке. Если вещи плотно утрамбовывать, то часть их них может остаться грязной.
По материалам club.dns-shop.ru.