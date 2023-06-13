Перегружать барабан стиральной машинки нельзя ни в коем случае: важный нюанс, о котором обычно молчат

Стиральная машинка-автомат. Фото: Global Look Press

Допустимая нагрузка – один из ключевых параметров стиральной машинки-автомата.

Перегружать барабан стиральной машинки опасно в силу ряда причин. Чтобы этого не случилось, внимательно изучите рекомендации производителей. Как правило, в машинку можно загружать не более 5-6 килограммов белья.

Если сомневаетесь - взвесьте. Но ни в коем случае не перегружайте барабан, набивая его до отказа грязными вещами.

Перегруз барабана опасен по нескольким причинам.

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Перегруз барабана - это повышенная нагрузка на амортизаторы, а значит, их быстрый износ. В целом, постоянно перегружаемая стиральная машинка может быстро выйти из строя.

Перегруз приводит еще и к неэффективной стирке. Если вещи плотно утрамбовывать, то часть их них может остаться грязной.

По материалам club.dns-shop.ru.

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