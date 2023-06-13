Луковицы станут гигантскими, если полить их правильной водой — стоит поспешить

Чтобы лук вырос большим и сочным, помимо обычного полива, необходимо орошать грядки раствором древесной воды и марганцовки. Смешивать друг с другом действующие вещества не стоит. От подкормок будет гораздо больше пользы, если вносить их по очереди.

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Для приготовления первого состава нужно растворить 1 стакан перемолотой золы в 2-х ведрах отстоявшейся водопроводной или дождевой воды. А второе удобрение можно получить, если взять несколько кристалликов перманганата калия и размешать их в 10 литрах воды.

Если не забывать чередовать удобрения летом, то осенью можно собрать по-настоящему впечатляющий урожай.

Источник: izvmor.ru