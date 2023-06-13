Можно попросить любой помощи: астролог Мун назвала самую удивительную дату — наступит уже в июне

Отмечается, что астролог имела в виду самый длинный день в году, а в 2023 году он должен состояться 21 июня. Мун предлагает провести простой ритуал, чтобы привлечь успех и реализовать задуманное.

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«Утром, 21 или 22 июня, обратитесь к Солнцу, держа в руках талисман. Руки сложите лодочкой, талисман внутри, держите их на уровне груди. Попросите у светила поддержки через талисман, попросите помощи, силы и энергии для задуманного», — пояснила она, пишет портал «А теперь внимание!».

Также астролог подчеркнула, что заговоренный талисман надо оставить на несколько часов под солнечными лучами, поблагодарив Солнце за бесценную помощь.