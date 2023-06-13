Можно попросить любой помощи: астролог Мун назвала самую удивительную дату — наступит уже в июне

Фото: freepik.com

Астролог Елена Мун призналась, что можно воплотить свою мечту, но есть нюансы.

Порой для того, чтобы достичь желаемого, нужно лишь немного удачи. Астролог Елена Мун рассказала об удивительном дне, который случится совсем скоро. Она назвала его особенным, так как именно в этот день можно будет исполнить свою мечту. Если сделать определенные действия, то можно достичь желаемого.

Отмечается, что астролог имела в виду самый длинный день в году, а в 2023 году он должен состояться 21 июня. Мун предлагает провести простой ритуал, чтобы привлечь успех и реализовать задуманное. 

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«Утром, 21 или 22 июня, обратитесь к Солнцу, держа в руках талисман. Руки сложите лодочкой, талисман внутри, держите их на уровне груди. Попросите у светила поддержки через талисман, попросите помощи, силы и энергии для задуманного», — пояснила она, пишет портал «А теперь внимание!».

Также астролог подчеркнула, что заговоренный талисман надо оставить на несколько часов под солнечными лучами, поблагодарив Солнце за бесценную помощь.

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