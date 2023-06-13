Почему болгарский перец вырастает горьким и как этого избежать — нужны срочные меры

Ситуация, когда сладкий сорт перца вырастает горьким или пресным, не является большой редкостью. Даже опытные огородники иногда теряются в догадках, где они допустили ошибку. Многие списывают неудачу на нехватку удобрений. А на самом деле, проблема вовсе не в этом.

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Безусловно, правильный уход и своевременные подкормки очень важны для этой своенравной культуры. Однако все вложенные старания могут сойти на нет, если разместить грядки сладкого перца по соседству с участком, на котором посажен горький сорт этого овоща.

Дело в том, что во время цветения, растения будут опыляться друг с другом. И в конечном итоге это приведет к серьезному ухудшению вкусовых свойств как горького, так и сладкого овоща.

Чтобы избежать этой неприятности, на период цветения, соорудите преграду между посадками. Если речь идет о теплице, то можно обойтись помидорными кустами. А вот на открытом воздухе нужно придумать что-нибудь посерьезнее.

Источник: tut-news.ru