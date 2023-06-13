Упал и не поднимется? Шок-прогноз курса рубля до конца лета — банкиры сказали свое слово

Рубль на торгах в этот вторник, 13 июня, продолжит падать вниз. Российская валюта достигла показателей, которых не демонстрировала с апреля 2022 года. Доллар на открытии торгов на Московской валютной бирже дорожал до 84 рублей.

Аналитики строят шок-прогнозы на ближайшие недели. Банкиры сказали свое слово по поводу курса рубля.

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