Упал и не поднимется? Шок-прогноз курса рубля до конца лета — банкиры сказали свое слово

Изображение рубля. Фото: Global Look Press

Финансисты спрогнозировали, что будет происходить на бирже в ближайшие несколько недель.

Рубль на торгах в этот вторник, 13 июня, продолжит падать вниз. Российская валюта достигла показателей, которых не демонстрировала с апреля 2022 года. Доллар на открытии торгов на Московской валютной бирже дорожал до 84 рублей.

Аналитики строят шок-прогнозы на ближайшие недели. Банкиры сказали свое слово по поводу курса рубля.

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Так, часть аналитиков считает, что летом курс доллара может подняться до уровня в 85 рублей, в евро — к 92 рублям.

Аналитики Райффайзенбанка полагают, что, доллар может подойти к отметке в 80 рублей, а в ближайшие три-шесть месяцев останется в границах 75-80 рублей.

По материалам 1prime.ru.

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