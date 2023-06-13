Закон уже подписан: эта категория пенсионеров будет получать почти на 13 тысяч рублей больше

В России пенсионеры получают выплаты, которые начисляются раз в месяц. суммы зависят от разных факторов, в том числе от стажа, места работы и проживания. 13 июня президент РФ Владимир Путин подписал новый закон, по которому отдельной категории российских пенсионеров будут полагаться повышенные выплаты. Он утвердил доплату для тренеров олимпийских чемпионов.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Отмечается, что доплата составит 250% от социальной пенсии. Она будет начисляться этой категории пенсионеров ежемесячно с 1 января 2024 года. Сумма надбавки составит 12 585 рублей, об этом пишет «Парламентская газета».
Также важно знать, что претендовать на эту доплату смогут пенсионеры, которые воспитали чемпионов Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.