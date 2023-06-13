Как превратить водянистую клубнику в изумительный десерт — справитесь за 2 минуты

Водянистую ягоду можно собрать даже в собственном саду. Что уж говорить о той клубнике, которая продается в магазинах. От неудачной покупки никто не застрахован. Если у вас в холодильнике завалялась несладкая ягода, не спешите выбрасывать ее в мусорное ведро. Лучше приготовьте из нее вкуснейший десерт.

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На самом деле у вас есть минимум 2 варианта. Во-первых, клубнику можно посыпать сахаром, добавить к ней цедру лимона и немного зелени базилика. А затем измельчить это все с помощью погружного блендера. На выходе получится потрясающий соус, который идеально дополнит сырники или мороженое.

Во-вторых, можно обжарить ягоды на сливочном масле с сахарным песком. Этот необычный десерт составит достойную конкуренцию любым сладостям.

Источник: tut-news.ru