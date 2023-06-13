Почему нельзя отправлять в машинку джинсы и рубашки: это важное правило стирки нарушают все

Перед тем, как отправить вещи в барабан стиральной машинки, их важно сортировать. И это не только про то, что белое нужно отделить от темного. Окрашивание белых вещей — это безобидная проблема на фоне тех, которые могут возникнуть.
Лучше всего сортировать одежду по типу ткани. То есть, легкие рубашки ни в коем случае не стирать вместе с джинсами.
Плотные ткани могут повреждать тонкие. Кроме того, такой подход к сортировке предотвратит образование катышков на одежде и ее преждевременный износ.
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Джинсы перед стиркой нужно вывернуть наизнанку и застегнуть ширинку. А мелкие предметы гардероба — носки, перчатки, платки — лучше всего стирать в специальных мешочках.
По материалам club.dns-shop.ru.