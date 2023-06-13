Для чего лавровый лист кладут в углы комнат: раскрываем секрет опытных домохозяек

Лавровый лист - это не только популярная специя. Благодаря своему насыщенному пряному аромату, лавровый лист справляется с целым рядом проблем в доме.

Лаврушка вполне может спасти от насекомых, которые могут завестись в квартире. Достаточно разложить лавровые листья по углам комнат, чтобы от муравьев и мелких жучков не осталось и следа.

Насекомых отпугивает резкий запах лавра.

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