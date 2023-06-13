Можно получить больше 35 тысяч рублей: Госдума обрадовала пенсионеров неожиданным решением

В России живут десятки миллионов пенсионеров. Им положены выплаты, а также льготы. А теперь Госдума обрадовала российских пенсионеров неожиданной новостью. Существуют выплаты за юбилей супружеской жизни. И эту сумму можно получить даже в том случае, если само торжество уже давно прошло.
Подробности рассказала зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.
Она напомнила, что за 50 лет со дня свадьбы можно получить сумму в 25 250 рублей, за 55 и 60 лет — 31 562 рубля. За 65 и 70 лет совместной жизни сумма составит 37 873 рубля.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Также эксперт отметила, что для этого нужно лишь подать заявление в МФЦ. Из документов понадобятся только паспорта и свидетельство о браке. Важное примечание, что деньги выплачиваются одному из супругов.
«Семьи, которые не получили выплаты в предыдущие годовщины, но не ранее 2007 года, имеют право получить их в том размере, который был на дату их юбилея», — сказала Буцкая в беседе с «Москвой 24».