Можно получить больше 35 тысяч рублей: Госдума обрадовала пенсионеров неожиданным решением

Она напомнила, что за 50 лет со дня свадьбы можно получить сумму в 25 250 рублей, за 55 и 60 лет — 31 562 рубля. За 65 и 70 лет совместной жизни сумма составит 37 873 рубля.

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Также эксперт отметила, что для этого нужно лишь подать заявление в МФЦ. Из документов понадобятся только паспорта и свидетельство о браке. Важное примечание, что деньги выплачиваются одному из супругов.