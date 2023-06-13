Воздушный и нежный, растает во рту: что добавить в омлет, кроме молока — будет, как облачко

Омлет — довольно популярное блюдо. А если готовить его без масла и на пару или в микроволновке, он вполне может считаться диетическим.
Что же добавить в омлет, чтобы он стал еще пышнее и нежнее на вкус. И выглядел легким и воздушным, как облачко.
Чтобы добиться нужно консистенции, в омлет ко всем прочим ингредиентам нужно добавить немного крахмала.
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Благодаря крахмалу омлет получится невероятно пышным, с легкой текстурой и будет буквально таять во рту.
По материалам belnovosti.by.