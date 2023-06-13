Подкормите пионы этим средством, иначе они сбросят половину бутонов — лучше подстраховаться

Если вы хотите, чтобы на вашей клумбе распустился каждый завязавшийся бутон пиона, обязательно подкормите кусты в начале лета. Это необходимо сделать, так как велика вероятность того, что растению не хватит имеющихся сил, чтобы довести до конца начатое дело.

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Чтобы цветок не сбросил бутоны, его можно подпитать с помощью покупных препаратов. Для этого сгодится любое комплексное удобрение или нитрофоска. Если вы предпочитаете более натуральные средства, то остановите свой выбор на навозе.

Независимо от того, что вы решили использовать, подкормку нужно растворить в воде и вылить получившийся состав под каждое растение. Или удобрением можно посыпать почву вокруг пионов, а затем произвести полив кустов обычной водой.

Проводите эту процедуру каждые 10 дней. Пионы нуждаются в поддержке до середины лета.

Источник: tut-news.ru