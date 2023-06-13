«Это революционное решение!»: в России появится новая льготная ипотека — одинокие люди будут счастливы

Самый острый вопрос всегда жилищный. В России многие нуждаются в квартире, но взять ипотеку не каждый может себе позволить. Есть льготные ипотеки для молодых семей и тех, у кого есть дети. Но теперь депутат Госдумы Екатерина Стенякина рассказала о планах властей внедрить в стране новый вид льготной ипотеки. Она будет направлена на помощь одиноким россиянам.
Политик отметила, что уже на данный момент Министерство строительства РФ и Росмолодежь заканчивает разработку документа, в котором будут прописаны меры поддержки молодых россиян, которые еще не вступили в брак.
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«На мой взгляд, это будет отличное, революционное решение, которое серьезно поспособствует разрешению проблемы обеспечения жильем молодежи», — поделилась Стенякина в беседе с URA.RU.