«Это революционное решение!»: в России появится новая льготная ипотека — одинокие люди будут счастливы

Политик отметила, что уже на данный момент Министерство строительства РФ и Росмолодежь заканчивает разработку документа, в котором будут прописаны меры поддержки молодых россиян, которые еще не вступили в брак.

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