Как защитить капусту от бабочек: не приблизятся даже на метр — гусениц тоже не будет

Самые хитрые огородники уже давно смекнули, что капусту нужно защищать не от гусениц, а от бабочек. Ведь если не будет крылатых вредителей, то их прожорливые потомки тоже не появятся.

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Отвадить бабочек от капусты можно без всевозможных опрыскиваний. Достаточно просто приобрести несколько метров сетки и натянуть ее над посадками. Чтобы все получилось, необходимо заранее соорудить каркас из палок или установить специальные дуги.

Метод хорош тем, что растения не придется обрабатывать химией. К тому же преграда из сетки способна уберечь огород не только от насекомых, но и от града.

Источник: tut-news.ru