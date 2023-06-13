На сколько часов на самом деле можно оставлять постиранное белье в машинке-автомате: не многие знают

Не секрет, что многие предпочитают откладывать стирку на поздний вечер. Если ждать, пока остановится машинка-автомат, не хочется. Не ждите! Чистое белье вполне может подождать. Утром его можно будет спокойно достать из барабана и повесить сушиться.
Оставлять в машинке-автомате постиранные вещи можно, но не более, чем на двенадцать часов.
Это, как выясняется, знают немногие.
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Но есть один нюанс. Оставлять белье в стиральной машинке на ночь можно, при условии, что вы регулярно чистите барабан и отсеки для порошка. Только в этом случае неприятные запахи от сырой одежды не успеют появиться.
По материалам club.dns-shop.ru.