На сколько часов на самом деле можно оставлять постиранное белье в машинке-автомате: не многие знают

Не секрет, что многие предпочитают откладывать стирку на поздний вечер. Если ждать, пока остановится машинка-автомат, не хочется. Не ждите! Чистое белье вполне может подождать. Утром его можно будет спокойно достать из барабана и повесить сушиться.

Оставлять в машинке-автомате постиранные вещи можно, но не более, чем на двенадцать часов.

Это, как выясняется, знают немногие.

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