Горох будет крупнее вишни: полейте его этим бесплатным средством — успейте в июне

Чтобы вырастить достойный урожай гороха, нужно обязательно удобрить эту культуру. И речь идет не о травяных настоях. Их время давно позади: азотную подкормку необходимо было вносить в мае.

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В июне у гороха совсем другие потребности. Он остро нуждается в калии и магнии. Для того чтобы обеспечить поступление этих элементов, следует удобрить грядку настоем древесной золы.

Состав можно смешать за несколько минут. Для этого залейте 1 литр измельченного средства 2 литрами кипящей воды. Подождите пару суток. Затем пропустите готовый настой через сито и полейте им каждое растение.

После этой процедуры горох вырастет небывалых размеров. Овощ будет не только крупным, но и удивительно сладким.

Источник: издание belnovosti.by