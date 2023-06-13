Меркурий одарит богатством: назван знак зодиака, жизнь которого кардинально изменится

Фото: Global Look Press

Астрологи предупредили, на кого точно повлияет Меркурий с 11 по 27 июня.

В космосе постоянно происходят движения планет. Примечательно, что это отражается на жизни людей. Астрологи рассказали о пребывании Меркурия в знаке Близнецы, которое продлится с 11 по 27 июня. По словам экспертов, эта капризная планета повлияет на все знаки зодиака, а больше всего на Раков.

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Астрологи сразу предупредили, что представителям этого знака зодиака могут предложить повышение зарплаты, карьерный рост или просто оказать некоторую услугу.

Также Раки могут внезапно возобновить общение с человеком из прошлого, который снова выйдет на связь. Астрологи рекомендуют не отказываться от возможности и пойти к кому-нибудь в гости. Это позволит узнать полезную информацию, пишет «7Дней».

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