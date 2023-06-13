Цифры нагнали жути: сколько будет стоить доллар уже совсем скоро — названа дата неизбежного процесса

Во время торгов на Московской валютной бирже в этот вторник, 13 июня, доллар поднимался до 84,15 рубля. Отметка в 84 рубля была превышена впервые за год с лишним. В последний раз подобные цифры мы видели 4 апреля 2022 года.

Эти цифры нагоняют жути на тех, кто следит за курсом валют и планирует приобретать доллары и евро. Между тем, аналитики утверждают, что рубль не будет падать стремительно и называют сроки, в течение которых доллар будет колебаться в диапазоне 80–85 рублей.

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