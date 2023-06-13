Как отмыть черные полосы со светлой обуви: спасет аптечное средство — мгновенный эффект

Белая обувь смотрится очень эффектно. Но только до тех пор, пока на ней не появятся первые черные полоски. Убрать эти отметины с помощью воды не получится. К счастью, опытные хозяйки рассказали, что это можно сделать с помощью нашатырного спирта.

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Для того чтобы стереть загрязнения, нужно пропитать аптечным препаратом ватный диск и аккуратно протереть им проблемные места. После проделанной работы на изделие следует нанести косметическое молочко: оно поможет восстановить подсушенную спиртом кожу.

Будьте осторожны: перед тем как приступать к чистке, обязательно протестируйте средство на незаметном участке кроссовок.

Источник:Telegram-канал «Современная хозяйка»mentoday.ru