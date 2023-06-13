Чем заменить дезодорант: перестанете потеть без вредной химии — натуральная альтернатива

Чтобы не вспотеть жарким летним днем, нужно использовать хорошие средства защиты. Если вы сторонник всего натурального, то вместо магазинной косметики запаситесь кокосовым маслом, квасцовым камнем или лимоном.

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Масло кокоса обладает дезинфицирующими и смягчающими свойствами. К тому же приятный аромат экзотического ореха отлично маскирует нежелательные запахи.

Способ применения прост: Растопите масло над кипящей водой. Затем перелейте жидкость в удобную форму. Дождитесь застывания средства и используйте его как твердый дезодорант.

Квасцовый камень содержит сульфаты натурального происхождения, которые предотвращают появление запаха пота. Использовать камень нужно по утрам: минерал необходимо смочить водой и провести им несколько раз по проблемному месту.

Кислый сок лимона помогает поддерживать правильный уровень pH и тем самым препятствует размножению бактерий, которые ответственны за неприятный запах. Чтобы активировать эти полезные свойства фрукта, нужно приложить кусочек мякоти к подмышечным впадинам на пару минут.

Источник: mentoday.ru