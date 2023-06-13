Настоящая паника и запредельный взлет: что будет с курсом доллара до конца июня — цифры, вызывающие шок

Изображение доллара. Фото: Global Look Press

Аналитики назвали диапазон, в котором будет торговаться пара рубль/доллар в ближайшее время.

Большинство аналитиков сходятся на том, что рубль в ближайшее время укрепляться не будет. Этому не способствует макроэкономическая ситуация.

Финансисты считают, что до конца июня рубль продолжит падение. Торговаться пара рубль/доллар будет в диапазоне до 90 рублей. Называя цифры, вызывающие шок, аналитики делают уточнение, что такой взлет доллара возможен в случае паники на бирже.

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«Я думаю, что диапазон 70–84 рубля будет актуальным, и в случае закрепления доллара выше 84, денежные власти предпримут необходимые меры и вернут доллар обратно в диапазон… В случае паники доллар вполне может протестировать сопротивление 87 рублей. Но повторяю, я считаю, что скорее всего затем он опять вернется в диапазон 70–84 рубля», — отметил финансовый эксперт Андрей Верников.

Источник: РИА Новости.

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