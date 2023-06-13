Как использовать обмылки в быту: переплавлять ничего не нужно — лайфхак для туалета

Экономные хозяйки стараются извлекать выгоду из любых вещей. Поэтому они никогда не выкинут ни одного, даже самого крошечного обмылка. Ведь его можно использовать для поддержания чистоты унитаза.

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Чтобы сантехника сияла белизной как можно дольше, необходимо сложить остатки моющего средства в капроновый носок. Далее следует завязать синтетическое изделие на узел и бросить получившуюся заготовку в бачок унитаза.

Принцип действия прост. При каждом смыве в чашу сантехники будет поступать порция мыльной воды. Благодаря этому трюку поверхность унитаза будет оставаться чистой на протяжении многих дней.

Источник: издание belnovosti.by.