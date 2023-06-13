Эту клубнику нужно немедленно выбросить: не давайте детям и не ешьте сами — яд, а не ягода

Клубника в корзинке. Фото: Global Look Press

Нутрициолог рассказала, чем может быть опасна клубника.

Оказывается, клубника может быть источником заражения опасными бактериями — кампилобактериозом. Campylobacter — это часть микрофлоры курицы и других птиц, опасная для человека. Микрочастицы могут попасть на кусты с ягодами порывом ветра или от мимо пролетающих птиц.

Чтобы избавиться от них и обезопасить клубнику, ягоды нужно очень тщательно мыть водой. Грязную клубнику есть нельзя ни коем случае. Она может стать ядом, а не едой.

Многие считают, что безопаснее покупать клубнику с рук, а в супермаркете она не так хороша и натуральна.

По словам нутрициолога, эксперта кафедры «долголетие и качество жизни» Академии социальных технологий Анны Макаровой, такая позиция неверна. Контроль качества ягод, попадающих на прилавки магазинов, выше, чем у купленных с рук.

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Где бы вы ни покупали клубнику, выбирать нужно крепкие, плотные ягоды без следов порчи. Есть заведомо плохую клубнику, значит, нанести вред своему здоровью.  

По материалам 1prime.ru

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