Эту клубнику нужно немедленно выбросить: не давайте детям и не ешьте сами — яд, а не ягода

Оказывается, клубника может быть источником заражения опасными бактериями — кампилобактериозом. Campylobacter — это часть микрофлоры курицы и других птиц, опасная для человека. Микрочастицы могут попасть на кусты с ягодами порывом ветра или от мимо пролетающих птиц.

Чтобы избавиться от них и обезопасить клубнику, ягоды нужно очень тщательно мыть водой. Грязную клубнику есть нельзя ни коем случае. Она может стать ядом, а не едой.

Многие считают, что безопаснее покупать клубнику с рук, а в супермаркете она не так хороша и натуральна.

По словам нутрициолога, эксперта кафедры «долголетие и качество жизни» Академии социальных технологий Анны Макаровой, такая позиция неверна. Контроль качества ягод, попадающих на прилавки магазинов, выше, чем у купленных с рук.

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