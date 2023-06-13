Как растянуть обувь всего за 30 минут — мозоли останутся в прошлом

Если любимая пара туфель жмет и натирает ноги до крови, не торопитесь ее выбрасывать. Ведь проблему можно решить недорогими подручными средствами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Когда страдания причиняют изделия из искусственной кожи, используйте любой питательный крем. Нужно намазать внутреннюю часть обуви косметическим средством, дождаться, когда оно впитается, и надеть туфли на ноги. После 30-минутной прогулки ваша обувь станет гораздо свободнее.

А чтобы растянуть туфли из натуральной кожи, потребуется раздобыть немного одеколона. Как и в первом случае, спиртосодержащим средством следует обработать изделия изнутри. Затем необходимо зафиксировать туфли на ступнях и заняться своими делами. Через некоторое время вы заметите, что обувь приняла удобные очертания.

Источник: lifehacker.ru