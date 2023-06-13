Как повысить сбор картофеля в два раза: секрет в доступной подкормке — нужно действовать в июне

Чтобы увеличить шансы на высокий урожай картофеля, опытные огородники рекомендуют не пренебрегать регулярным поливом. Плюс необходимо удобрять плантацию древесной золой и сульфатом калия.

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Увлажнять грядки следует в вечернее время. На один куст должно приходиться около трех литров воды. Иногда допускаются отклонения в количестве жидкости: песчаную почву следует поливать обильнее, чем глинистую или торфяную.

Что касается подкормки: нужно вносить по одной чайной ложке золы и сульфата калия под каждое растение в период формирования бутонов.

Если соблюдать эти правила в июне, то осенью вас будет ждать шикарный урожай картофеля.

Источник: издание belnovosti.by