Вывели запах кошачьей мочи в доме — купили средство в аптеке за 30 рублей

Запах кошачьей мочи вывести из дома очень сложно. Уж слишком он едкий. И чистящими средствами лучше не пользоваться, так как они могут содержать аммиак. А от запаха нашатыря коты балдеют, он их привлекает еще больше.

Поэтому лучшим решением может стать раствор марганцовки. Встряхните хорошо бутылечек и нанесите на загрязненные места. Запах марганцовки отпугнет пушистика, и в этот угол он больше не пойдет.

Кроме того, кошачья вонь быстро улетучится за счет паров марганцовки.

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